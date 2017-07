Puszcza Hajnówka spadła z IV ligi

Po ostaniem przegranym meczu hajnowian ze Spartą Szepietowo klub poniósł kolejną porażkę. 24 czerwca odbył się ostatni mecz w tym sezonie między Puszczą Hajnówka, która zajmuje ostanie 16 miejsce w tabeli (15 pkt), a o jedno oczko wyżej notowanym Magnatem Juchnowiec Kościelny (25 pkt). Nawet pozytywny wynik tego meczu nie uchroniłby gospodarzy od spadku z IV ligi. Natomiast piłkarze z Juchnowca mieli o co walczyć, ponieważ wygrana znaczyłaby utrzymanie się w tabeli ligowej. Po pierwszym gwizdku sędziego goście ostro wzięli się do pracy, co przyniosło pozytywny efekt w 15 minucie. Napastnik Magnatu uderzając w piłkę z ostrego kąta umieścił futbolówkę w siatce gospodarzy i w ten sposób prowadzili mecz 0:1. Piłkarze hajnowscy łatwo nie oddawali piłki walcząc o honor klubu. Już po 5 minutach od straty bramki, stawiając opór przeciwnikom, wywalczyli rzut rożny. Ten stały element gry wykorzystał jeden z piłkarzy Puszczy, lokując piłkę w krótki słupek i z wynikiem 1:1 utrzymano się prawie do końca I połowy. Prawie, ponieważ po niefortunnej obronie bramkarza Puszczy Hajnówka (Grzegorz Aleksiejczuk) wypuścił z rąk futbolówkę i piłka wpadła do bramki. Z wynikiem 1:2 zakończyła się I część meczu. W II połowie gospodarze mieli kilka dogodnych sytuacji do strzelenia gola, lecz zabrakło precyzyjnego wykończenia. Do końcowego gwizdka sędziowskiego wynik meczu nie zmienił się. Taki rezultat z pewnością ucieszył piłkarzy Magnat Juchnowiec Kościelny, który dał możliwość awansowania o jedno oczko w tabeli (14 miejsce - 28 pkt.) i pozostania w IV lidze. KS Puszcza Hajnówka - Magnat Juchnowiec Kościelny 1:2 (1:2) Skład Magnata Juchnowiec Kościelny: Dawid Deptuła (bramkarz), Mariusz Tymiński (kapitan), Adrian Suszczyński, Kacper Kużel, Krzysztof Czerniawski, Grzegorz Hruświcki, Łukasz Zielinko, Piotr Kalisz, Marcin Jaromirski, Jacek Markiewicz, Patryk Fabiszewski. Trener: Jacek Markiewicz, II trener Rafał Kucharczyk. Skład KS Puszcza Hajnówka: Grzegorz Aleksiejuk (bramkarz), Andrzej Kicel (kapitan), Emil Gorbacewicz, Adam Kozak, Michał Lewczuk, Karol Chrzanowski, Michał Grzanka, Łukasz Milcz, Sebastian Czurak, Łukasz Wojno, Michał Grygoruk. Trener: Artur Dakowicz. Sędziowie: Sędzia główny Paweł Kostko. Sędziowie liniowi: Marcin Jakubowski, Marek Boratyński. Andrzej Janiuk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, fot AJ