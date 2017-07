Tur w III lidze

Piłkarze Tura Bielsk Podlaski odnieśli historyczny sukces. Po raz pierwszy w historii klubu wywalczyli pierwsze miejsce na zakończenie rozgrywek IV ligi grupy podlaskiej. Podopieczni Pawła Bierżyna na swoim koncie zgromadzili 76 punktów notując na swoim koncie 24 wygrane pojedynki, 4 zremisowane i tylko dwie porażki. Strata kompletu punktów miała miejsce na boisku przeciwnika, gdyż u siebie Tur jako jedyna drużyna w lidze okazała się niepokonanym zespołem mając na swoim koncie 12 zwycięstw i tylko 3 remisy. Bielszczanie u siebie stracili tylko siedem bramek. Tur wyprzedził pretendentów do trzeciej ligi: Wissę Szczuczyn, Warmię Grajewo czy KS Wasilków. - Sportowy sukces klubu nie był dziełem przypadku. Na to złożyła się ciężka praca przez cały sezon, wola zwycięstwa w każdym meczu oraz wysokie umiejętności piłkarzy. Przez całą rundę prezentowaliśmy wysoki sportowy poziom. Utrzymanie tak znakomitych wyników było możliwe za sprawą doboru odpowiedniego treningu. Niekiedy trzeba piłkarzom dać wolne, żeby była świeżość w czasie meczu. Na poziomie IV ligi większość zawodników pracuje indywidualnie. Małą liczba straconych bramek u siebie cieszy, ale to tylko statystyki, co świadczy o dobrej organizacji całej drużyny w obronie. Uważam, że punktowy wynik u siebie mógłby być bardziej okazały – stwierdza Paweł Bierżyn szkoleniowiec Tura Bielsk Podlaski Sportowy awans sprawił, że Tur zagra w trzeciej lidze w przyszłym sezonie. Gra na tym poziomie rozgrywek jest zupełnie inna niż w czwartej lidze. - W trzeciej lidze będziemy chcieli pokazać, że awans nie był dziełem przypadku. Na tym poziomie rozgrywek obowiązują nas inne cele, inne mecze. Będziemy się starać budować nowe passy. Przygotowania do nowych rozgrywek rozpoczniemy 11 lipca. Okres między końcem poprzedniego, a początkiem nowego sezonu jest bardzo krótki, więc możliwości motoryczne nie spadły za wiele. Na obecną chwilę mamy umówionych 4 - 5 sparingów. Mam kilka swoich typów na wzmocnienia drużyny, ale na razie pozostawię to tajemnicą. W okienku transferowym nie będziemy robić rewolucji. Uważam, że ci co wywalczyli awans zasługują na grę w trzeciej lidze. Na tym poziomie rozgrywek wyjazdy są dalekie. Na pewno trzeba poświęcić dużo prywatnego czasu, więc i stypendia muszą się zwiększyć, aby zrekompensować czas potrzebny na podróże i mecze – kończy Paweł Bierżyn Tur prezentował ładny dla oka futbol. Rywalom potrafił strzelać wiele bramek. Bielszczanie na własnym stadionie pokonali 8:1 Pogoń Łapy, 8:0 Hetman Tykocin, 5:1 Promień Mońki i 4:1 Dąb Dąbrowę Białostocką. Na wyjeździe Tur odnosił także okazałe zwycięstwa: 4:0 z Warmią Grajewo, 4:1 z Cresovią Siemiatycze, 4:0 z KS Michałowo, czy 5:0 z Orłem Kolno w ostatniej kolejce IV ligi. Michał Kruk, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz