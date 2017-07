25 czerwca Platerów opanowali miłośnicy biegania. 412 biegaczy wystartowało na 10 km, 67 - na 3333 m, 36 w nordic walking na 4,5 km i cała masa dzieci w biegach dziecięcych (120-400 m). To liczby z „8. Krynicy Vitamin Biegiem przez Platerów”. Zawody organizuje Urząd Gminy Platerów oraz Stowarzyszenie Sportowe Yulo Run Team Siedlce. Z roku na rok cieszą się wśród biegaczy dużą popularnością. Startują mieszkańcy z okolic, ale też z Hajnówki, Lublina, Siedlec, Warszawy, również biegacze z Białorusi. Jego ambasadorem jest wielokrotna medalistka Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w biegach średnich i długich, Lidia Chojecka. Bieg główny, zaliczany do Grand Prix Traktu Brzeskiego - cyklu biegów na dystansie od 5 km do półmaratonu, rozgrywanych pomiędzy Warszawą a Brześciem, zgromadził ponad 400 biegaczy. Wygrał Krzysztof Żebrowski (Siedlce) z czasem 31:09. Drugi był Andrzej Starzyński (Kurów, 31:16), trzeci - Przemysław Dąbrowski (Rzekuń, 32:06). Wśród pań najszybciej 10 km pobiegła Anna Gosk z Białegostoku (38:27), druga była Magdalena Kłoda (Lublin, 39:52), trzecia - Alena Shumik z Brześcia (40:39). Rywalizację na dystansie 3333 m. wygrał Łukasz Staniak (Stoczek Łukowski) z czasem 10:53, przed Filipem Kaniewskim (Puczyce) z czasem 12:27 i Krzysztofem Turykiem (Gręzów) z czasem 12:37. Najlepszą wśród pań najlepsza była Jolanta Filipczyńska (Siedlce) z czasem 15:07, przed Małgorzatą Krech (Józefów, 15:39) i Olą Hajduk (Siedlce, 15:48). W marszu nordic walking na 4,5 km najszybszy był Piotr Wetoszka z Białej Podlaskiej z czasem 26:28, drugi - Maciej Karasiński (Siedlce, 27:39), trzeci - Paweł Jagieła (Biała Podl. 28:17). Najszybszą panią okazała się Katarzyna Jędruchniewicz z Międzyrzeca Podlaskiego (29:58), zaraz po niej Jolanta Zapałowska (Siedlce, 30:24) i Marta Mandziuk (Biała Podl. 32:45). Tegoroczna edycja biegów przez Platerów miała wydźwięk społeczny - za każdy ukończony kilometr biegu na 3333 m, 10 km i marszu nordic walking organizatorzy przekazali złotówkę na leczenie Gabrysi i Filipa, którzy urodzili się z pęcherzowym oddzielaniem naskórka. Z przyczyn genetycznych na ich skórze tworzą się samoistnie pęcherze. Nawet najmniejszy uraz kończy się zerwaniem naskórka i powstaniem rany. Dzięki udziałowi tak wielu biegaczy udało się uzbierać 4495 zł. Spalone kalorie można było uzupełnić w "Strefie jabłka", gdzie na uczestników czekały platerowskie specjały z jabłek, ciasta, przetwory, soki przygotowane przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Pragnienie uczestników gasiła woda z siemiatyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Główny sponsor, producent i rozlewnia soków i napojów "Krynica Vitamin" również przygotował okazjonalny napój. Imprezę wspierają również "Honda Wyszomirski", "Foldruk", "Polfer", "Valmont", Siemieniuk - partner handlowy Oknoplast, "Laktopol", Tartak "Bronek", Tartak Sarnaki, Łosickie, Nadleśnictwo Sarnaki, MD Investments, Korpol Sarnaki, Studio Zdrowia i Urody "Sylwia". Projekt medali - Jarosław Smuniewski. Okazjonalne koszulki dla biegaczy zaprojektowały mieszkanki powiatu łosickiego 6-letnia Amelia Gałecka (koszulkę biegów głównych) i 12-letnia Zuzanna Chalimoniuk (koszulkę biegów dziecięcych). Patronat medialny - Kurier Podlaski Głos Siemiatycz. Anna Kondraciuk, KurIer Podlaski – Głos Siemiatycz, fot. Biegiem przez Platerów