Charytatywny bieg dla Lenki

5 lipca blisko 100 osób spotkało się w hajnowskim amfiteatrze, aby uczestniczyć w biegu charytatywnym dla małej hajnowianki - Lenki Franciszkiewicz. W tym przedsięwzięciu uczestniczyli mieszkańcy Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Białowieży oraz młodzi piłkarze z klubu piłkarskiego KS Puszcza Hajnówka. Trasę wokół parku można było pokonać w dowolny sposób - biegnąc, marszem nordick walking czy też jadąc rowerem. Najważniejszym celem tego biegu było pokazanie, że ludzie potrafią zjednoczyć się i można liczyć na wsparcie finansowe oraz duchowe. - Chciałam serdecznie wszystkim podziękować za inicjatywę, za taki pomysł i za to, że w tak licznym gronie Was widzimy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wraz z mężem Pawłem - powiedziała Joanna Franciszkiewicz, mama Lenki. Dziewczynka urodziła się w marcu 2017 r. bez lewej gałki ocznej, natomiast prawe oko jest mniejsze i na dodatek z pęknięciem dna oka na środku, które odpowiada za ostrość i jakość widzenia. Tylko szereg skomplikowanych operacji daje nadzieję, że dziecko będzie widziało choć w niewielkim stopniu. Niestety zabiegi nie są refundowane przez NFZ. Pierwsze dwa lata leczenia to koszt rzędu ok. 57 tys. zł. Dlatego też rodzice Lenki, Joanna i Paweł Franciszkiewiczowie, liczą na pomoc finansową od ludzi o dobrym sercu, za co z góry dziękują. Tutaj można znaleźć więcej informacji oraz dokonać wpłaty. https://zrzutka.pl/vszvkb Andrzej Janiuk, Kurier Podlaski - Głos Siemiatycz, fot AJ